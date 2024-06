Bisher bei Union Saint-Gilloise Alexander Blessin wird wohl neuer Trainer beim FC St. Pauli

Wenige Tage vor dem Start in die Vorbereitung auf die erste Saison in der Fußball-Bundesliga nach 13 Jahren hat der FC St. Pauli die wichtigste Personalfrage geklärt. Nach übereinstimmenden Medienberichten übernimmt der in Deutschland eher unbekannte Alexander Blessin als neuer Trainer. Das „Hamburger Abendblatt“ und „Het Nieuwsblad“ aus Belgien berichteten am Mittwoch, dass Blessin einen Dreijahresvertrag beim Aufsteiger unterschrieben habe. Vom FC St. Pauli gab es zunächst keine Bestätigung.