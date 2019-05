Kurzes Gastspiel beim Zweitligisten : Meier verlässt St. Pauli schon wieder

Hamburg Alexander Meier wird den FC St. Pauli nach nur wenigen Monaten schon wieder verlassen. Der Angreifer war erst in der Winterpause nach Hamburg gewechselt. Wie es für den 36-Jährigen weitergeht, ist offen.

Der Fußball-Gott verlässt den Kiez: Nach gut vier Monaten gehen Angreifer Alexander Meier und der Fußball-Zweitligist FC St. Pauli schon wieder getrennte Wege. Das gaben die Hamburger am Donnerstag nach "sehr vertrauensvollen und guten Gesprächen" mit dem 36-Jährigen bekannt. Meier war nach einem halben Jahr ohne Klub in der Winterpause ans Millerntor gewechselt und hat in 16 Spielen sechs Tore erzielt, zudem bereitete der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig einen Treffer vor.