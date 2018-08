2. Bundesliga 2018/2019: St. Pauli schlägt Darmstadt 98

St. Pauli klettert mit Sieg an die Tabellenspitze

Köln Der FC St. Pauli hat am zweiten Spieltag der 2. Bundesliga den SV Darmstadt 98 souverän geschlagen. Die Hamburger waren damit schon zum zweiten Mal in dieser Saison siegreich.

Der FC St. Pauli hat zumindest vorläufig die Tabellenführung in der noch jungen Zweitliga-Saison übernommen. Die Hamburger feierten am 2. Spieltag gegen Darmstadt 98 mit 2:0 (0:0) ihren zweiten Sieg. Mit sechs Punkten thront der ehemalige Erstligist mindestens bis Samstagnachmittag an der Spitze.