Verein zieht Konsequenzen Fans verbrennen Trikot von Ex-Weltstar Mario Balotelli

„Mach das Trikot nass oder hau ab“, sangen die Fans in Richtung des mittlerweile 32-jährigen Balotteli. Die Schlussphase der Partie wurde von den Anhängern gar komplett boykottiert. Nach Schlusspfiff hing ein Trikot Balotellis am Zaun und wurde verbrannt. Die Vita des Ex-Nationalspielers dürfte durchaus mehr versprochen haben als bisher gezeigt wurde: Balotelli hat fünf Saisontore in zwölf Spielen erzielt, dazu zählen drei verwandelte Elfmeter.