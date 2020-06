Umbruch bei den Königsblauen : Schalke verspielt wertvollstes Kapital

Meinung Gelsenkirchen Bei Schalke 04 ist mal wieder der Untergang nah. Sportlich sind die Königsblauen gehörig ins Trudeln geraten und auch wirtschaftlich sieht es nicht besonders vielversprechend aus. Genau in dieser Phase bereitet der Klub eine Weichenstellung vor, die den Verein zerreißen könnte.

Der FC Schalke 04 hat in den vergangenen Jahrzehnten zielstrebig daran gearbeitet, eine ziemlich große Nummer im deutschen Fußball zu werden. Nur die etwas Älteren können sich noch dunkel daran erinnern, dass auch sportliche Erfolge dazu gehört haben. Das königsblaue Prinzip ist so simpel wie tragisch: ein Schritt nach vorne, zwei zur Seite, drei nach hinten. In diesen Tagen wird das besonders deutlich zur Schau getragen. Unlängst wurde Thomas Spiegel als Kommunikationschef des Vereins abgesetzt, an seiner Stelle wirkt ab Juli ein 27-Jähriger, Mark Siekmann, der zuvor als Reporter für die „Bild“ über den Verein berichtet hat. Veränderungen gehören zum Geschäft natürlich dazu, im Falle von Spiegel bedeutet es indes eine Zäsur.