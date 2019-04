Verbale Entgleisung : Schalke-Coach Stevens beschimpft Journalisten: „Du bist lächerlich“

Gelsenkirchen Huub Stefens ist nach der bitteren Pleite gegen Eintracht Frankfurt verbal entgleist. Auf eine Frage eines Journalisten, beschimpfte er ihn.

Trainer Huub Stevens vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 hat nach der bitteren 1:2 (1:1)-Heimniederlage gegen Eintracht Frankfurt einen Journalisten verbal attackiert. Auf die Frage nach dem Foul von Suat Serdar in der Nachspielzeit, das eine Gelb-Rote Karte und den Freistoß zur entscheidenden Szene nach sich zog, reagierte Stevens mit einem regelrechten Schimpf-Monolog.

Elfmeter in der Nachspielzeit : Schalke unterliegt Frankfurt

Später kehrte Stevens zum Thema zurück und meinte: „Schreib morgen, was du willst, mir macht das nix aus. Ich bin in zwei Monaten doch wieder weg. Aber komm nicht mehr an für ein Interview. Das ist vorbei.“ Von dem Journalisten ließ Stevens keine Nachfrage mehr zu. Dessen Kollegen, der die Fragestellung übernahm, bezeichnete er als „Papagei“.