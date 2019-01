Trainingslager in Benidorm: Schalke lässt Harit zu Hause

Gelsenkirchen Schalke 04 reist in Traingslager nach Benidorm. Vier Spieler fehlen allerdings. Dartunter auch der Marokkaner Armine Harit. Einige von ihnen sollen Kandidaten für einen Wechsel sein.

Bundesligist Schalke 04 ist ohne Offensivspieler Amine Harit in das Trainingslager in Benidorm gereist. Der Marokkaner laboriert noch an den Folgen einer Muskelverletzung im Oberschenkel, die er sich am 19. Dezember im Heimspiel Schalkes gegen Bayer Leverkusen (1:2) zugezogen hatte. Wie der Verein am Freitag mitteilte, soll Harit seine Reha weiter auf Schalke fortsetzen.