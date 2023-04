Keine Verlängerung Simon Terodde verlässt Schalke 04 nach der Saison

Terodde hatte mit 30 Toren in der vergangenen Zweitliga-Saison maßgeblich zur sofortigen Rückkehr der Königsblauen in die Bundesliga beigetragen. Dabei überholte er am 20. November 2021 Dieter Schatzschneider in der ewigen Torjägerliste der 2.Liga, die er mittlerweile mit 172 Treffern anführt. In der Bundesliga kam Terodde aber nicht wie gewünscht zum Zug: Bislang stehen erst drei Saisontreffer zu Buche, in der Rückrunde verlor er seinen Stammplatz an den Schweizer Neuzugang Michael Frey.