Von Absage „sehr überrascht“ : Schalkes Aufsichtsrat will noch einmal mit Rangnick sprechen

Schalkes Aufsichtsrat will noch einmal mit Rangnick sprechen

Gelsenkirchen Schalke 04 hat die Absage von Ralf Rangnick als neuer Sportvorstand „schon sehr überrascht“, wie Aufsichtsratschef Jens Buchta sagt. Anfang der Woche will Buchta deshalb erneut mit Rangnicks Berater sprechen, um „noch einmal alles auszuloten“.

Der FC Schalke 04 hat die Hoffnung auf eine Verpflichtung von Ralf Rangnick als neuen Sportvorstand noch nicht endgültig aufgegeben. Aufsichtsratschef Jens Buchta kündigte nach der Absage Rangnicks am Samstag an, Anfang der Woche noch einmal mit dessen Berater Marc Kosicke sprechen zu wollen. „Ich werde da sicherlich noch einmal alles ausloten“, sagte Buchta am Samstagabend vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach.