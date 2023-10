Vor dem ersten Pflichtspiel So will Geraerts Schalke ein bisschen neu erfinden

Torhüter Waren auf Schalke in den vergangenen Jahren so oft Thema wie Corona bei Markus Lanz. Die Gemengelage verschob sich zuletzt derart rasant, dass es drei Monate nach Saisonstart wie ein Grimmsches Märchen klingt, dass Ralf Fährmann vor der Saison als Hoffnungsträger und Nummer eins gebucht war. Dann kam zunächst Marius Müller, der sich als bislang bester Keeper dieser Zweitliga-Saison entpuppte und Reis keine andere Wahl ließ, als Fährmann zum x-ten Mal in dessen Laufbahn zu degradieren. Dann verletzte sich Müller schwer, Fährmann bremsten aber immer wieder Zipperlein aus. So musste er mit ansehen, wie der 38-jährige Michael Langer spielte und überzeugte. Dennoch setzte Interimstrainer Kreutzer zuletzt gegen Hertha BSC auf Justin Heekeren. Der ist 22, machte in seinem ersten Pflichtspiel einen großen Fehler und doch mächtig Eindruck. So eine starke Spieleröffnung gab es von einem Schalker Torhüter lange nicht zu sehen - und an Auswahl mangelte es ja nicht. Gut möglich also, dass Geraerts weiter auf Heekeren setzt und eine erste gewagte Entscheidung trifft. Gerade jetzt, wo sich Fährmann wieder fit meldet. Befrieden kann der Chefcoach die Debatte ohnehin höchstens so lange, bis Müller von seiner Verletzung genesen ist.