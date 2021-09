2:0-Erfolg : Schalke siegt nach Terodde mit Doppelpack bei Hansa Rostock

Rostock Der FC Schalke 04 hat bei Hansa Rostock einen wichtigen Sieg in der 2. Fußball-Bundesliga gefeiert. Simon Terodde erzielte wieder einmal einen Doppelpack.

Terodde, dem nur noch ein Tor zum Zweitligarekord von Dieter Schatzschneider fehlt, traf kurz vor und kurz nach der Pause (42. und 49.). Zudem landete ein Kopfball des Torjägers am Pfosten (57.). Der 33-Jährige erzielte damit zehn der 13 Schalker Saisontreffer und bereitete zwei weitere vor. Torhüter Martin Fraisl, der Ralf Fährmann ersetzte, blieb bei seinem Schalker Debüt ohne Gegentor.

Schwere Ausschreitungen vor Schalke-Spiel in Rostock

Fraisl habe "gezeigt, dass er unbedingt in die Mannschaft will", sagte Trainer Dimitrios Grammozis vor dem Anpfiff bei Sport1: "Er hat sich in jedem Training den Hintern aufgerissen und gezeigt, dass er Bock hat." Fährmann, der beim 1:2 gegen den Karlsruher SC gepatzt hatte, sei "nicht komplett raus". Sportdirektor Rouven Schröder nannte den überraschenden Torwartwechsel eine "rein sportliche Entscheidung, die auch nur dem Trainer obliegt".