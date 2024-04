Schon wieder eine Suspendierung S04-Trainer Geraerts verbannt nächsten Schalker Profi

Beim abstiegsbedrohten FC Schalke 04 hat Cheftrainer Karel Geraerts den nächsten Profi innerhalb kurzer Zeit aus dem Kader gestrichen. Dominick Drexler soll vorerst nur noch mit der U23-Mannschaft des Fußball-Zweitligisten trainieren. „Als Team müssen wir in den verbleibenden Spielen eng für den Klassenerhalt zusammenstehen, diesem Ziel muss sich jeder Einzelne unterordnen, das haben wir der Mannschaft unmissverständlich klargemacht. Dominick hat sich zuletzt über die Mannschaft gestellt. Ich habe deshalb die Entscheidung getroffen, dass Dominick bis auf Weiteres Teil der U23 ist“, sagte Geraerts in einer Vereinsmitteilung am Dienstag.