Konsequenzen nach Fan-Aggressionen : „Wenn einer nicht mehr für Schalke auflaufen will...“

Gelsenkirchen Der Abstieg schmerzt, doch hängen bleibt in Gelsenkrichen dieser Tage vor allem der zum Teil tätliche Angriff einiger Anhänger auf Spieler. Schalke stellte es seinen Profis deshalb jetzt frei, ob sie weiter für den Klub auflaufen wollen.

Nach den Aggressionen von sogenannten Fans in der Abstiegsnacht hat Schalke-Sportvorstand Peter Knäbel Verständnis für Spieler, die in dieser Saison nicht noch einmal für die Gelsenkirchener antreten wollen. „Wenn einer die restlichen vier Partien nicht mehr für Schalke auflaufen will, kann ich mit dieser Position leben“, zitiert die „Bild“ (Freitag) Knäbel. Mit jedem Spieler würden Einzelgespräche geführt. Es werde gefragt, „was hängen geblieben ist“ und Hilfe angeboten. Schalke muss an diesem Wochenende nicht spielen, da Gegner Hertha BSC wegen Corona-Fälle in Team-Quarantäne ist.