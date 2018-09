Schalke-Kommentar : Blau-weiße Genügsamkeit

Schalke-Trainer Domenico Tedesco. Foto: dpa/Ina Fassbender

Gelsenkirchen Ein einziger Sieg nach sechs Bundesliga-Spieltagen bringt natürlich nicht wieder alles ins Lot. Viel Spielglück war beim 1:0-Sieg gegen den FSV Mainz 05 auf Seiten des FC Schalke 04. Bemerkenswert ist aber trotzdem, wie sich Schalke mit der Situation arrangiert hat. Ein Kommentar.

Domenico Tedesco versammelte seine Spieler im Mittelkreis der Schalker Arena um sich. Erst tippte er sich selbst, dann seinem Mittelfeldspieler Nabil Bentaleb an die Schläfe. Als wollte der Schalke-Trainer nach dem 1:0-Sieg gegen Mainz sagen: Das war mental eine ganz starke Leistung von euch. Recht hatte er ja.

Schalke hat am sechsten Spieltag die ersten Punkte der Saison eingefahren. Die eigentliche Nachricht ist aber, dass beim Gelsenkirchener Fußballklub – seitdem der Trainer Domenico Tedesco heißt – der Leitspruch „Herz über Kopf“ nicht mehr gilt. Vielmehr ist es ein „Herz und Kopf“ geworden. Diese einstige Hysterie im Verein, im Falle einer Niederlagenserie Entscheidungen im Kurzschluss-Modus zu treffen, gehört offenkundig der Vergangenheit an. Statt den jungen Trainer Tedesco (33) vom Hof zu jage, das Thema Krise von außen in den Klub gelangen zu lassen, behielt allen voran Manager Christian Heidel die Nerven. Er stärkte seinem Trainer den Rücken.

Foto: dpa/Ina Fassbender 15 Bilder Schalke - Mainz: die Bilder des Spiels

Die Ansprüche an den Fußballstil haben Fans und Verantwortliche ebenfalls der Realität angepasst. Solange die Mannschaft auf dem Platz den nötigen Einsatz zeigt, halten sich die Fans mit Pfiffen gegen die eigene Elf tunlichst zurück. Das Spiel gegen Mainz war beileibe kein Fußballfest. Die erste Halbzeit war gut, die zweite nur ein Retten der knappen Führung über die Ziellinie. „Mehr geht halt momentan nicht“, so die unausgesprochene Botschaft. Aber das war okay und reichte zum zittrigen Heimsieg. „Wir haben es ein wenig mit der Angst zu bekommen. Uns sind jetzt einige Steine vom Herzen gefallen“, gab Tedesco später zu Protokoll.