Schalke-Boss Tönnies sorgt für Eklat : „Dann würden die Afrikaner aufhören, wenn's dunkel ist, Kinder zu produzieren"

Paderborn Schalke-Boss Clemens Tönnies hat bei einem öffentlichen Auftritt für einen Eklat gesorgt. Inzwischen hat er sich dafür entschuldigt.

Schalkes Aufsichtsratsvorsitzender Clemens Tönnies hat sich für eine rassistische Entgleisung entschuldigt. Der 63-Jährige erklärte am Freitag, eine tags zuvor auf einer Festveranstaltung zum "Tag des Handwerks" in Paderborn getätigte Aussage sei in "Inhalt und Form unangebracht" gewesen.