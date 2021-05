Sieben Spieler fehlen : Weiterer Corona-Fall bei Schalke 04 – Hertha-Spiel findet trotzdem statt

Gelsenkirchen Gleich sieben Spieler fehlen dem FC Schalke am Mittwoch im Nachholspiel gegen Hertha BSC aufgrund von Corona-Infektionen oder direktem Kontakt mit einem betroffenen. Dennoch soll die Partie stattfinden.

Fußball-Bundesligist Schalke 04 hat am Mittwoch einen weiteren Coronafall gemeldet. Dennoch soll das Nachholspiel am Abend (18.00 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC nach Rücksprache mit dem Gelsenkirchener Gesundheitsamt stattfinden. Wie der Klub mitteilte, wurde bei der PCR-Testreihe am Dienstag ein dritter Spieler positiv auf Corona getestet, er befindet sich innerhalb des Quarantäne-Trainingslagers in strikter Isolation.