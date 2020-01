Vor Rückrundenauftakt auf Schalke : Vorstand Schneider fordert fairen Umgang mit Nübel

Gelsenkirchen Zum Rückrundenstart in der Fußball-Bundesliga hat Schalke 04 Vorstandschef Jochen Schneider noch einmal die Fans zum fairen Umgang mit dem scheidenden Torhüter Alexander Nübel aufgefordert.

"Alle Schalker sollten nicht vergessen, welch überaus großen Anteil Alexander Nübel am Klassenerhalt in der vergangenen Saison hatte", erklärte Schneider weiter: "Wenn ich nur an seine unglaublich starken Leistungen in den Spielen in Hannover, in Nürnberg und in Dortmund denke, in denen wir für den Verein sieben lebenswichtige Punkte geholt haben. Da muss man sagen: Ohne Alexander Nübel würde Schalke diese Saison vielleicht in der 2. Liga spielen. Das sollten wir Schalker alle nicht vergessen."