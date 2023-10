Brodelndes Stimmungsbarometer Für Schalke ist der eingestellte Fan-Support ein Alarmsignal

Am Sonntag in Karlsruhe war das anders. Zwar lief es mal wieder so richtig, richtig schlecht – der S04 verlor das erste Spiel unter Neu-Coach Karel Geraerts beim KSC verdient mit 0:3 – doch von dem in dieser Situation ja sehr passenden Fangesang, mit den tausend verschlissenen Trainern (Geraerts ist der 32. Trainerwechsel seit der Jahrtausendwende), war im Schalker Auswärtsblock nichts zu hören. Was hauptsächlich daran lag, dass nach dem 0:2 in der der 37. Spielminute gar nichts mehr zu hören war. Die Ultras Gelsenkirchen stellten den Support gänzlich ein, nahmen ihre Fahnen und später – nach dem dritten Gegentreffer – auch alle Banner herunter. Das klare Statement diesmal: Die Mannschaft hat sich die Unterstützung seiner treuesten Anhänger aktuell nicht verdient.