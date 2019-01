Neue Verletzte: Schalke steht auf dem Transfermarkt stark unter Druck

Gelsenkirchen Schalke 04 hat den Punktgewinn bei Hertha BSC teuer bezahlt. Die drei neuen verletzten Spieler machen die Suche nach Verstärkungen noch dringender.

Das Offensivspiel des abgestürzten Vizemeisters sah in Berlin aber auch ohne Verstärkungen phasenweise recht ansehnlich aus. Vor allem beim 2:1-Führungstreffer durch Nationalspieler Mark Uth (44.) zeigte sich, dass die Einheiten im Trainingslager in Benidorm Früchte tragen. "So können wir weitermachen und dann zu Hause gegen Gladbach die drei Punkte holen", sagte Uth mit Blick auf das schwere Heimspiel gegen die Fohlen am kommenden Samstag. Dann dürften auch die ersehnten Neuzugänge dabei sein.