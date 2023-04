Im Interview So sieht Knäbel den FC Schalke für die Zukunft aufgestellt

Knäbel: Zunächst haben wir in beiden Szenarien ein gutes Fundament an Spielern. Darauf aufbauend könnten wir in der zweiten Liga um den Aufstieg mitspielen und hätten in der ersten Liga gute Chancen, erneut die Klasse zu halten – davon bin ich in beiden Fällen absolut überzeugt. Gleichzeitig versuchen wir, von interessanten Spielern die Zusage für beide Szenarien zu bekommen. Wichtig ist: Wir würden nie mehr so tief fallen, wie wir beim Abstieg 2021, zu Corona-Zeiten gefallen sind. Unser Hauptaugenmerk gilt aber selbstverständlich dem Klassenerhalt in der Bundesliga.