Vorfall gegen Hertha : Schalke nach Rassismus-Vorwürfen weiter empört

Gelsenkirchen Der Vorwurf rassistischer Vorfälle gegen den Hertha-Spieler Jordan Torunarigha sorgt weiter für Aufregung. Alle Beteiligten streben eine schnelle Aufklärung an. Noch konnten die vermeintlichen Übeltäter aus der Schalker Fan-Kurve nicht ermittelt werden.

Das kommende Spiel gegen den SC Paderborn interessierte nur am Rande. Auch drei Tage nach den Vorwürfen von Hertha-Profi Jordan Torunarigha, während des Pokal-Achtelfinales beim FC Schalke 04 von Zuschauern rassistisch beleidigt worden zu sein, steht beim Revierklub die Aufarbeitung des Vorfalls im Mittelpunkt. Aus seiner anhaltenden Empörung machte Fußball-Lehrer David Wagner keinen Hehl und richtete einen Appell an die Schalke-Fans. „Wenn so etwas noch einmal passiert, kann ich nur dazu aufzurufen, Zivilcourage zu zeigen. Damit solche Trottel demnächst nicht mehr in unserem Stadion sind.“