2:2 in der Nachspielzeit : Schalke verpasst Sieg nach Schock-Verletzung von Uth

2:2 in der Nachspielzeit

Augsburgs Florian Niederlechner (r) und Schalkes Salif Sane (l) und Can Bozdogan kämpfen um den Ball. Foto: dpa/Stefan Puchner

Augsburg Wieder kein Sieg für Schalke 04. Die Mannschaft von Manuel Baum kassierte in der Nachspielzeit den Ausgleich beim FC Augsburg. Überschattet wurde die Partie von einer schweren Verletzung von Mark Uth.

Wie das Tabellenschlusslicht noch während der Begegnung mitteilte, sei der 29-Jährige allerdings "ansprechbar und stabil". Uth wurde in ein Krankenhaus zu weiteren Untersuchungen gebracht und muss dort mit einer Gehirnerschütterung über Nacht bleiben.

Dass die Königsblauen nun schon seit 27 Bundesligaspielen in Serie auf einen Sieg warten und weiter unfreiwillig den 55 Jahre alten Rekord von Tasmania Berlin (31) jagen, interessierte in Augsburg zunächst nur am Rande. "Natürlich sind die Gedanken erstmal nicht beim Fußball. Die Mannschaft wollte für Mark das Spiel weiter bestreiten", sagte Riether.