Schalker Saison-Highlights : Nichts, Derby, nichts

Gelsenkirchen Mit einem humorvollen Video hat Schalke 04 die missratene Saison in der Fußball-Bundesliga aufgearbeitet. Der Bundesliga-14. sammelte alle Saisonhighlights.

Schalke 04 hat seine missratene Saison in der Fußball-Bundesliga mit viel Humor verarbeitet. Die Königsblauen veröffentlichten am Donnerstag ein Video mit "allen Saison-Highlights" - der 40-Sekunden-Clip besteht aus viel Schwärze und den vier Derbytoren bei Borussia Dortmund kurz vor dem Saisonfinale. Ende.

"Unzählige Stunden haben wir im Archiv gewühlt", teilte Schalke augenzwinkernd mit. Den Toren folgte ein Aufruf: "Gemeinsam in eine erfolgreichere Saison 2019/2020." In der abgelaufenen Saison war Schalke als Vizemeister in den Abstiegskampf gestürzt. Ein Trost war, dem BVB bei der Jagd nach dem Meistertitel ein Bein gestellt zu haben.