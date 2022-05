Was für ein Drama, was für Emotionen! Zur Halbzeit lag Schalke 04 noch mit zwei Toren gegen den FC St. Pauli zurück, doch nach dem Seitenwechsel drehten die Knappen auf, gewannen noch mit 3:2 und steigen nach einem Jahr Abstinenz in die Fußball-Bundesliga zurück. Wir haben einige Reaktionen zusammengetragen.