„Vielleicht bin ich überstürzt gegangen“ : Franco Di Santo bereut Schalke-Abgang

Madrid Stürmer Franco Di Santo bereut seinen Abschied vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 in der Winterpause. Di Santo war im Winter zu Rayo Vallecano gewechselt, stieg mit den Spaniern aber in die 2. Liga ab.

Di Santo war im Winter zu Rayo Vallecano gewechselt, stieg mit den Spaniern aber in die 2. Liga ab und hatte nach eigener Auskunft „das Gefühl, mich nicht an den Stil beziehungsweise die notwendige Kontinuität anpassen zu können“. Auf Schalke, wo er in 71 Spielen seit 2015 nur fünf Tore erzielte, fühlte sich der Ex-Bremer aber falsch verstanden. „Mir wäre es lieber gewesen, wenn die Leute anstelle des hohen Gehalts und der wenigen Tore meinen Teamgeist gesehen hätten“, sagte der 30-Jährige: „Dass ich stets das getan habe, was der Trainer von mir verlangte, gelaufen bin ohne Ende und mich für die Mannschaft geopfert habe.“