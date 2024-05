Eintracht Frankfurts „Diamantenauge“ Ben Manga unterschreibt als Kaderplaner auf Schalke

Manga wurde nun kurz nach dem Klassenverbleib vorgestellt, den der Revierclub am Dienstag mit einem 4:0 im Nachholspiel gegen den VfL Osnabrück perfekt gemacht hatte. Gleichzeitig bedeutete der Sieg des S04 den Abstiegs der Osnabrücker aus der 2. Bundesliga. Am Samstag (14 Uhr) steht für Schalke gegen Hansa Rostock das letzte Heimspiel der Saison an.