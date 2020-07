Im Amateursport : Schalke bringt Frauen-Mannschaften an den Start

Schalke bringt Frauen-Mannschaften an den Start

Köln Fußball-Bundesligist Schalke 04 geht zur kommenden Saison erstmals niedrigklassig mit Frauenmannschaften an den Start. Die Gelsenkirchner gehörten bislang zu den Klubs, die auf eine Frauen-Abteilung verzichteten.

In den kommenden Monaten solle "eine gesamtheitliche Struktur im Bereich Frauen- und Mädchenfußball aufgebaut werden", teilte der Verein am Donnerstag mit. Vorsitzender der neuen Abteilung wird Bodo Menze.

Eine Frauenmannschaft soll künftig in der Kreisliga B antreten, eine weitere U17-Mannschaft ebenfalls in der Kreisliga. Zusätzlich soll in jedem Jahr ein weiteres Jugendteam hinzukommen.