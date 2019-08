Nach rassistischen Äußerungen : Schalke-Fans drohen vor Tönnies-Entscheidung mit Krawall

Gelsenkirchen Die Schalker Fan-Initiative hat Proteste angekündigt, falls der Ehrenrat nach Anhörung von Aufsichtsratschef Clemens Tönnies keine klaren Konsequenzen ziehen sollte. Die Entschuldigung für dessen Aussagen über Afrikaner bezeichnet Pablo Thiam als „halbherzig“.

Wie lange die Anhörung des Aufsichtsratschefs Clemens Tönnies vor dem Ehrenrat des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 am Dienstag andauern würde, war nicht abzusehen. Möglich galt aber eine Sitzungsdauer bis in die späten Abendstunden. Dies bestätigte eine Sprecherin des Clubs, ohne jedoch genauere Zeiten und den Tagungsort bekanntzugeben. Auf dem Vereinsgelände nahm derweil der sportliche Alltag seinen Lauf. Die Schalker Profis absolvierten am Dienstag zwei Trainingseinheiten.