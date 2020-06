„Keine Lex Schalke“ : Laschet will die „Volksseele“ beruhigen

Düsseldorf Die Landesregierung hat laut Ministerpräsident Armin Laschet keine Entscheidung über eine Bürgschaft für den FC Schalke 04 getroffen. Er könne Berichte über öffentliche Hilfen für den finanziell angeschlagenen Bundesligisten in Höhe von 40 Millionen Euro nicht bestätigen.

Bei der dritten Nachfrage lehnte sich Armin Laschet genervt nach vorne. "Es wird garantiert keine Lex Schalke 04 geben", versicherte der NRW-Ministerpräsident am Dienstag in Düsseldorf mit fester Stimme. Jede Landesbürgschaft werde "nach strengen Kriterien geprüft".

Der Shitstorm allerdings begann am Montagabend und gewann am Dienstag an Intensität. In den Sozialen Medien herrschte Unverständnis, viele verwiesen auf den hochumstrittenen Clemens Tönnies, den Vorsitzenden des Aufsichtsrates. In Tönnies' Fleischfabrik hatte ein Corona-Ausbruch mit mehr als 1500 Fällen Empörung ausgelöst, die Schalker Ultras wollen den Patriarchen spätestens seit dessen rassistischen Aussagen im vergangenen August ohnehin loswerden. Tönnies hatte danach für drei Monate sein Amt niedergelegt.