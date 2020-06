Wagner wechselt viermal : Nübel kehrt ins Schalke-Tor zurück

Alexander Nübel steht wieder im Schalker Tor. Foto: dpa/Bernd Thissen

Gelsenkirchen Der vierte Wechsel im Schalke-Tor in dieser Saison: Der in Gelsenkirchen in Ungnade gefallene Alexander Nübel ersetzt Markus Schubert und kehrt zwischen die Pfosten der Blau-Weißen zurück.

Alexander Nübel kehrt beim Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ins Tor des FC Schalke 04 zurück. Der 23-Jährige verdrängt seinen Kontrahenten Markus Schubert, der zuletzt viermal nacheinander das Gehäuse der Königsblauen gehütet hatte, auf die Ersatzbank. Es ist bereits der vierten Torwart-Tausch der laufenden Saison beim Revierclub, der seit zehn Bundesliga-Spielen auf einen Sieg wartet. Nübel wechselt zur kommenden Saison zum FC Bayern.

Schalkes Trainer David Wagner bietet gegen Bremen zudem drei weitere frische Spieler in der Startelf auf. Für Matija Nastasic, Bastian Oczipka und Guido Burgsmüller spielen Jean-Clair Todibo, Juan Miranda und Michael Gregoritsch. Bei Werder gab es nach dem 0:0 gegen Mönchengladbach zwei Wechsel: Kevin Vogt und Sebastian Langkamp ersetzen Christian Groß und Milos Veljkovic.

(eh/dpa)