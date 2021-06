Chaos geht weiter : Vorsitzender Buchta verlässt Aufsichtsrat des FC Schalke

Gelsenkirchen Der personelle Umbruch beim Bundesliga-Absteiger Schalke 04 geht weiter: Aufsichtsratschef Jens Buchta wird nach der Mitgliederversammlung zurücktreten.

Der Aufsichtsratsvorsitzende des Bundesliga-Absteigers FC Schalke 04, Jens Buchta, hat seinen Rückzug angekündigt. Das gab der Revierclub am Donnerstag bekannt. Der Schritt erfolge im Anschluss an die Mitgliederversammlung des künftigen Fußball-Zweitligisten am kommenden Sonntag.