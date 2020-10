Belohnung für Derby-Auftritt : Schalke schenkt einsamem Fan ein Trikot

Ein Schalker Fan zeigte sich beim Derby in Dortmund auf der Tribüne. Foto: dpa/Leon Kuegeler

Gelsenkirchen Der Fußball-Fan, der am vergangenen Samstag beim 0:3 von Fußball-Bundesligist Schalke 04 im Derby bei Borussia Dortmund als einziger S04-Anhänger in der Signal Iduna Arena des BVB zu erblicken war, hat am Dienstag eine besondere Belohnung erhalten.

Aus den Händen von Sascha Riether, Koordinator der Schalker Lizenzspielerabteilung, erhielt der Schalker Anhänger das Spieltrikot von Malick Thiaw aus dem Derby überreicht.

Der Fan war Gast bei der Trainingseinheit der Königsblauen am Dienstag. Sky berichtete außerdem, dass der Anhänger zusammen mit seiner Freundin von den Königsblauen zum Heimspiel gegen den VfB Stuttgart am kommenden Freitag (20.30 Uhr/Sky) eingeladen wurde.

(ako/sid)