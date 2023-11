Toptalent im DFB-Kader Wie Schalke mit Ouedraogos WM-Nominierung umgeht

Hintergrund: Die offizielle Fifa-Abstellungsperiode, in der die Vereine ihre Spieler an die Nationalteams abgeben müssen, beginnt für die U17-WM erst am 13. November – und geht bis zum 21. November. Nur in diesen acht Tagen ist Schalke verpflichtet, Ouedraogo an den DFB abzustellen. Davor und danach kann der Verein relativ frei über den Einsatzort seines Nachwuchsspielers entscheiden. In den verpflichtenden Abstell-Zeitraum fallen bei der Junioren-WM in Indonesien die Gruppenspiele gegen Neuseeland und Venezuela sowie ein mögliches Achtelfinale am 21. November.