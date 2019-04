Nürnberg empfängt Schalke : In diesem Spiel geht es nur ums Überleben

Nürnberg Die Altmeister 1. FC Nürnberg und Schalke 04 sind im Duell zum Siegen verdammt. Beide Klubs stehen im Abstiegskampf enorm unter Druck - der FCN noch ein bisschen mehr.

Sie treten mit Sondertrikots an, die die tiefe Verbundenheit der Altmeister demonstrieren sollen. Doch der 1. FC Nürnberg und Schalke 04 müssen ihre innige Freundschaft für 90 Minuten ruhen lassen. Für die beiden tief gefallenen Traditionsklubs geht es im Kellerduell am Freitag (20.30 Uhr/Eurosport-Player) "ums sportliche Überleben", wie der Schalker Stürmer Guido Burgstaller betont.

Zwei Jahre spielte der 29 Jahre alte Österreicher für den FCN. "Es war eine tolle Zeit, aber das muss ich in diesen 90 Minuten ausblenden. Wir müssen gewinnen, so leid es mir tut", sagt Burgstaller mit einigem Bedauern. Bei einem Treffer gegen den Club hat er sich sogar ein Jubelverbot auferlegt. Jubeln könne er "auch noch im Bus".

Die Partie hat für beide Teams im Abstiegskampf enorme Bedeutung - für die Nürnberger, die auf dem 17. Rang vier Punkte Rückstand auf Stuttgart auf dem Relegationsplatz haben, allerdings noch ein bisschen mehr. Bei einer Niederlage rückt der Klassenerhalt in immer weitere Ferne. Es stehe "wieder so ein Finale" bevor, unterstreicht Verteidiger Robert Bauer. Für die meisten wäre der Verbleib des Rekord-Absteigers in Liga eins "ein Wunder", fügt er an, "aber wir glauben daran".