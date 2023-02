Neue Hoffnung im Abstiegskampf Schalke meldet sich mit „Gänsepelle“ und „ein, zwei Tränen“ zurück

An der lautesten und emotionalsten Feier seit dem Wiederaufstieg sah man vor allem: Schalke lebt wieder! Der erste Sieg seit 109 Tagen mit den ersten Toren nach 403 Minuten haben den Tabellenletzten zurück in den Abstiegskampf gehievt. Nur noch drei Punkte Rückstand auf den rettenden 15. Platz, das brisante Straßenbahnderby am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim aktuell schwächelnden Vorletzten VfL Bochum vor der Brust - „wir sind wieder im Geschäft“, meinte Krauß.