Negativrekord bleibt in Berlin : Tasmanen jubeln für Schalke und feiern Hoppe

Berlin Als klar war, dass Schalke den Sieglos-Rekord von Tasmania Berlin nicht einstellt, war der Jubel bei den Tasmanen groß. Tasmania-Präsident Numic will sich nach der großen Aufmerksamkeit für den Oberligisten nun neuen Herausforderungen stellen.

Es wurde laut im Vereinsheim an der Oderstraße in Berlin-Neukölln, bei jedem Schalker Tor, und dem Schlusspfiff sowieso. "Ra! Ra! Ra! Tasmania!", brüllte die kleine Gruppe um Klub-Präsident Almir Numic den Schlachtruf von Tasmania Berlin. Die Legende vom schlechtesten Team der Bundesliga-Geschichte - sie lebt.

„Dass die Schalker in dieser Höhe gewinnen, hat mich überrascht“, sagte Tasmania-Legende Hans-Günter Becker. In der sieglosen Rekordsaison 1965/66 war er Kapitän der Hauptstädter. Der heute 82-Jährige spielte zunächst im Mittelfeld und dann als Verteidiger. Das Spiel gegen Hoffenheim habe er in der „Bild“-Redaktion geschaut. Danach sei es direkt zum ZDF gegangen, wo er live ins „Sportstudio“ geschaltet worden sei.

„Mit den vielen Anfragen und Interviews ist es fast ein wenig wie damals“, erinnerte sich Becker. Wegen finanzieller Unregelmäßigkeiten bei Hertha BSC kam die Tasmania in der Saison 1965/66 überraschend in die Bundesliga. In jenem Jahr erzielten die Tasmanen allerdings am Ende nur 15 Tore, kassierten 108 Gegentreffer und stiegen als Letzter ab. „Das anfängliche Interesse der Presse schlug schnell in Häme um“, berichtete der ehemalige Tasmanen-Kapitän Becker. Er könne sich gut vorstellen, in welcher Situation die Schalker waren. „Da ist ganz schön viel Druck auf dem Kessel.“