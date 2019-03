Nach 0:7-Debakel in Manchester: 100 Schalke-Fans müssen in BVB-Flieger steigen

100 Schalke-Fans müssen in BVB-Flieger steigen

Nach 0:7-Debakel in Manchester

Manchester Eigentlich hatten die Auswärtsfans des FC Schalke 04 bei der 0:7-Klatsche gegen Manchester City schon genug gelitten. Für 100 königsblaue Schlachtenbummler gab es auf der Rückreise aber noch eine weitere böse Überraschung.

Als wäre die schlimme Leistung ihrer Mannschaft und die daraus resultierende 0:7-Blamage im Achtelfinal-Rückspiel der Champions-League bei Manchester City nicht schon Strafe genug für die vielen Auswärtsfans des S04 gewesen, wartete auf rund 100 königsblaue Anhänger bei der Rückreise am Flughafen die nächste böse Überraschung.

Der über Eurowings gebuchte Rückflug ging nämlich im Mannschaftsflieger von Borussia Dortmund zurück nach Deutschland. „Das ist in diesem Fall purer Zufall“, versicherte Eurowings-Pressesprecher Florian Gränzdörffer. Ein Schock für die sowieso schon gebeutelten Fans war es dennoch.

Schalke blamiert sich in Manchester

0:7-Debakel in der Champions League

0:7-Debakel in der Champions League : Schalke blamiert sich in Manchester

„Es kann nicht mehr schlimmer kommen“, „Ich fliege nicht mit, ich bleibe hier“ und „Kann man noch umbuchen?“, sollen die Reaktionen der Reisenden gewesen sein. Widerwillig stiegen am Ende trotzdem alle in den Flieger am Flughafen von Manchester.