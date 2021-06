Bentaleb rechnet mit Schalke ab : "Mich kann nichts mehr schocken"

Gelsenkirchen Nach seinem Aus bei Schalke 04 hat Nabil Bentaleb mit dem Bundesliga-Absteiger abgerechnet. "Mich kann nach fünf Jahren auf Schalke nichts mehr schocken", sagte der 26-Jährige Sport1: "Es war definitiv die härteste Zeit meiner Karriere."

Er sei "mental an einem schlechten Ort" gewesen. "Leider konnte ich den Fans nie so richtig zeigen, was wirklich in mir steckt", so Bentaleb. Er bereue die Zeit in Gelsenkirchen aber dennoch nicht, sie sei "sehr lehrreich" gewesen: "Daraus kann ich für den Rest meines Lebens lernen."