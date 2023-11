„Bin am ballen so wie Schalke“ Rapper Money Boy veröffentlicht Song über S04

In einem Interview beim Dreh des Musikvideos gab der Neu-Schalkefan auch eine Vorhersage zum weiteren Saisonverlauf ab. „Ich habe ein gutes Gefühl für die nächsten Spiele. Sobald der Track droppt, beginnt eine Winning-Streak, so sieben, sechs Siege in Folge.“ Ob der FC Schalke 04 von seinem Song beflügelt wird – und in den kommenden Wochen tatsächlich „am ballen“ ist – wird sich zeigen. Vielleicht ja schon am Samstag gegen den 1. FC Nürnberg.