War schon im Sommer ein Thema Julian Draxler denkt an eine Rückkehr zum FC Schalke 04

Es komme natürlich immer auf den Zeitpunkt an und wie die generelle Situation sei. „Aber für Schalke noch mal in der Arena aufzulaufen, wäre natürlich ein Traum. Das war ehrlicherweise auch ein Gedanke, den ich in diesem Sommer hatte.“ Draxler kam 2001 zu den Gelsenkirchenern, durchlief dort die Jugend-Mannschaften und wurde Bundesliga-Spieler. 2015 wechselte der Weltmeister von 2014 zum VfL Wolfsburg.