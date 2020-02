Beleidigungen beim DFB-Pokalspiel : Kollegen solidarisieren sich nach Rassismus-Vorfall mit Torunarigha

Herthas Dedryck Boyata (von links), Torwart Rune Jarstein und Jordan Torunarigha. Foto: dpa/Bernd Thissen

Berlin/Gelsenkirchen Der Rassismus-Vorfall im Spiel zwischen Schalke 04 und Hertha BSC schockiert auch andere Fußballer. Viele Profis stärken Jordan Torunarigha. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Nach den Vorwürfen rassistischer Vorfälle beim Pokalspiel von Hertha BSC beim FC Schalke 04 haben sich weitere Profis mit dem Berliner Jordan Torunarigha solidarisiert. „Wir stehen alle hinter dir Bruder!!! #notoracism“, schrieb sein früherer Teamkollege Davie Selke bei Instagram. Im Achtelfinale des DFB-Pokals am Dienstagabend zwischen dem FC Schalke 04 und Hertha BSC (3:2 n.V.) war der Berliner Torunarigha, der in Verlängerung die Gelb-Rote Karte sah, laut Aussagen der Gäste mehrfach rassistisch beleidigt worden. Der DFB-Kontrollausschuss leitete am Mittwoch eine Untersuchung ein.

Zahlreiche weitere Profis hatten Torunarigha in sozialen Netzwerken unterstützt. „Hätte nicht gedacht, dass so etwas in Deutschland 2020 möglich ist! Bin fassungslos!“, schrieb Bayern Münchens Jérome Boateng bei Twitter. „#F%** Racism I am with you my man“ (Ich bin bei dir), teilte dessen älterer Bruder Kevin-Prince mit. „Wenn Engstirnigkeit nur mit geschlossenen Mündern einhergehen würde...!“ Er war schon mehrfach Ziel von Rassismus durch Zuschauer gewesen.

Hätte nicht gedacht, dass so etwas in Deutschland 2020 möglich ist! Bin fassungslos! #NoToRacism 👊🏽 @Jordanynany https://t.co/YrPoBENDkY — Jerome Boateng (@JB17Official) February 5, 2020

Der frühere Schalker Fußball-Profi Hans Sarpei hat sich bestürzt gezeigt. „Ich war und bin entsetzt, dass der Rassismus – egal ob in Thüringen oder auf Schalke – wieder Einzug in unsere Gesellschaft erhält“, sagte der in Ghana geborene und in Deutschland aufgewachsene Sarpei der Deutschen Presse-Agentur: „Wir sind alle gefordert, unsere Stimme dagegen zu erheben und mit zu zeigen, dass sich die Geschichte nicht wiederholt.“ Auf die Frage, ob Aufsichtsratschef Clemens Tönnies mit seinen Aussagen über Afrikaner im Vorjahr ein schlechtes Vorbild gewesen sei, antwortete Sarpei generell. „Es ist wie im Fußball: Wenn sich ein Spieler etwas erlaubt und der Trainer es duldet oder wegguckt, dann gibt es schnell Nachahmer-Effekte. Dem muss der Verein, dem muss unsere Gesellschaft vorbeugen.“

Das aktuelle Vorgehen des Vereins lobte Sarpei aber ausdrücklich. „Der Verein hat nicht nur schnell, sondern auch deutlich Stellung bezogen. Insbesondere auch David Wagner“, sagte Sarpei, der von 2010 bis 2012 für Schalke spielte: „Es tut mir leid für die vielen Mitarbeiter und Fans, dass diese rassistischen Äußerungen ausgerechnet in der Woche fallen, in der man mit der #stehtauf-Kampagne ein Zeichen gegen Rechts setzen wollte. Schalke muss den Worten nun noch mehr Initiativen folgen lassen.“ Man habe in Deutschland im Bezug auf Rassismus im Fußball „noch keine italienischen Verhältnisse“, erklärte der 43-Jährige: „Aber wir müssen diese Vorfälle sehr ernst nehmen. Das fängt bei jedem von uns an und deshalb werde ich mich auch 2020 noch stärker gegen Rassismus und für die Menschenrechte engagieren.“

🙏🏿 @s04 #stehtauf ! #GEmeinsam pic.twitter.com/nckk2vkXGB — Hans Sarpei (@HansSarpei) February 5, 2020

Die Polizei Gelsenkirchen hat die Ermittlungen aufgenommen. „Wir haben von Amts wegen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Es gehe um den Anfangsverdacht der Beleidigung, sagte der Polizeisprecher. Was während des Spiels konkret vorgefallen ist, sei Gegenstand der Ermittlungen. Eine Anzeige des Berliner Spielers liege der Polizei nicht vor.

(rent/dpa)