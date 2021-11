Nach Pleite gegen den Ex-Klub : Grammozis erhält beim FC Schalke 04 Rückendeckung von Schröder

Steht in der Kritik: Dimitrios Grammozis. Foto: dpa/David Inderlied

Gelsenkirchen Die Diskussionen im Umfeld des FC Schalke 04 werden lauter. Im Zentrum der Kritik steht Trainer Dimitrios Grammozis. Doch vom Klub bekommt er noch Rückendeckung.

Ausgerechnet sein Ex-Klub Darmstadt 98 hat Trainer Dimitrios Grammozis in eine zunehmend unangenehme Lage bei Schalke 04 gebracht. Die Königsblauen verloren am 13. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga trotz einer Führung 2:4 (1:2) gegen die formstarken Lilien und verpassten durch die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Folge die Rückkehr auf den dritten Platz.