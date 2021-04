Revierklub sagt Training ab : Zwei Corona-Fälle beim FC Schalke

Gelsenkirchen Schalke kommt nicht zur Ruhe. Nach dem Abstieg und der Krawall-Nacht in der Vorwoche, meldet der Noch-Bundesliga-Klub zwei positive Corona-Fälle. Das Training wurde abgesagt, weitere Auswirkungen auf den Spielbetrieb sind noch offen.

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 beklagt zwei Covid-19-Fälle im Kreis der Lizenzspieler-Mannschaft und ist nach nur einem Trainingstag nach der Krawall-Nacht in der Vorwoche schon wieder zu einer Trainingspause gezwungen. Wie der bereits als Absteiger feststehende Verein am Dienstag mitteilte, seien die am Montag durchgeführten Tests bei einem Spieler sowie einem Mitglied des Funktionsteams positiv ausgefallen. Beide seien symptomfrei und hätten sich sofort in häusliche Isolation begeben. Namen nannte der Verein nicht und bat, die Privatsphäre der Betroffenen zu respektieren.