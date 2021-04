„Massiven Aggressionen“ : Polizei leitet Ermittlungen gegen Schalke-Anhänger ein

Mannschaftswagen der Polizei fahren auf das Gelände der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Gelsenkirchen Es waren erschreckende Szenen: In der Abstiegsnacht jagten sogenannte „Fans“ Spieler des FC Schalke, teilten wohl Tritte und Faustschläge aus und sollen Autos demoliert haben. Die Gelsenkirchener Polizei will die Vorfälle nun aufklären.

Die Gelsenkirchener Polizei will mit einer Ermittlungskommission die Ereignisse in der Abstiegsnacht des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 untersuchen. „Es geht darum, die Vorfälle lückenlos aufzuklären“, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Strafanzeigen von möglichen Opfern seien bislang nicht eingegangen.