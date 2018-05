Fußballbundesliga: Max Meyer wird bei Verabschiedung auf Schalke fehlen

Gelsenkirchen Der freigestellte Mittelfeldspieler ist bereits vor dem Saisonfinale im Urlaub. Verletzt fehlen könnte Breel Embolo. Er droht im Spiel der Schalker gegen Frankfurt auszufallen.



Vizemeister Schalke 04 bangt vor dem abschließenden Saisonspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky) um einen Einsatz von Breel Embolo. "Breel ist gefährdet für das Spiel. Er spürt nach wie vor noch ein leichtes Ziehen", sagte Trainer Domenico Tedesco am Freitag über den Schweizer Nationalspieler, der an einer Oberschenkelverletzung laboriert: "Bei allen anderen Spielern sieht es gut aus."