Mitgliederversammlung in der Arena : Schalke stimmt Fans auf langen Abstiegskampf ein

Mitgliederversammlung in der Arena

Ein Bild von Mitgliederversammlung des FC Schalke 04 in der Veltins Arena. Foto: dpa/Tim Rehbein

Gelsenkirchen Auf der Mitgliederversammlung haben viele Fans ihren Unmut über die Arbeit der Vorstände in den Jahren 2019 und 2020 gemacht. Die neuen Verantwortlichen wappnen sich derweil für eine schwierige Saison nach dem Bundesliga-Aufstieg.

Fünf Wochen nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga hat Schalke 04 seine Fans auf einen langen Abstiegskampf eingestimmt. „Der Klassenerhalt und der Abbau der Verbindlichkeiten sind unser Ziel für diese und die nächste Saison“, sagte Vorstandschef Bernd Schröder auf der Mitgliederversammlung der Königsblauen am Sonntag in der Arena. Erst danach könne man wieder andere Ziele angehen.