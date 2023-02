Duell der Traditionsvereine Union gegen Schalke ist Kult gegen Kult

Die Unterstützung des Publikums ist Union so sicher wie Schalke. Im Stadion an der Alten Försterei (auch das klingt so schön nach romantischer Fußballwelt) ist es so laut wie auf kaum einen anderen deutschen Fußballplatz – mit Ausnahme der Arena auf Schalke. Dort lassen sich die Fans zumindest in dieser Saison auch von manchmal grausig unterdurchschnittlichen Vorstellungen auf keinen Fall von ihrem „Support“ abbringen. Nicht einmal die beinahe aussichtslose Lage der Knappen hat ihren Anhang zu einer leise duldenden Menge gemacht – auch in der sogenannten Fremde bei Auswärtsspielen nicht.