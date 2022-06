Nach Bundesliga-Aufstieg : Frank Kramer laut Berichten neuer Trainer auf Schalke

Gelsenkirchen Der FC Schalke 04 hat offenbar einen neuen Trainer für die Saison in der Fußball-Bundesliga gefunden. Laut übereinstimmenden Medienberichten kommt Frank Kramer.

Frank Kramer soll neuer Trainer beim FC Schalke 04 werden. Wie mehrere Medien am Pfingstmontag berichten, tritt der 50 Jahre alte Fußball-Lehrer die Nachfolge von Interimscoach Mike Büskens an, der den Revierclub zurück in die Bundesliga geführt hatte. Kramer stand zuletzt beim Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld unter Vertrag, bei dem er im April nach sieben sieglosen Spielen in Serie freigestellt worden war. Laut „Bild“ und „Sport Bild“ sowie „WAZ“ und Sky soll der gebürtige Memminger an diesem Dienstag offiziell vorgestellt werden.