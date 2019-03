Der FC Schalke 04 hat sich am 14. März von seinem Trainer Domenico Tedesco getrennt. Beim Liga-Spiel am Samstag gegen Leipzig steht Schalkes Jahrhundert-Trainer Huub Stevens an der Seitenlinie.Unterstützt wird er von Mike Büskens. Wir haben die Reaktionen zur Entlassung von Tedesco zusammengetragen.