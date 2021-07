Mitgliederversammlung : Schalke wählt neuen Aufsichtsrat - Ovationen bei Stevens-Abschied

Gelsenkirchen Im zweiten Anlauf hat Absteiger Schalke 04 seine Gremien geordnet. Bei der Mitgliederversammlung am Samstag wurden fünf Aufsichtsratsposten neu besetzt. Mit Ovationen verabschiedet wurde der ehemalige Erfolgstrainer Huub Stevens.

Bundesliga-Absteiger FC Schalke 04 hat seine Gremien geordnet, um die angespannte finanzielle und neue sportliche Situation in der 2. Liga in Angriff zu nehmen, doch Aufbruchstimmung blieb aus. Der mit 217 Millionen Verbindlichkeiten belastete Revierclub hat am Samstag beim zweiten Teil der Mitgliederversammlung vor nur 3750 anwesenden Mitgliedern in der Arena einen großen Teil der Kandidaten wichtiger Gremien gewählt.